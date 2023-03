Cavedio del Policlinico, facciate rimesse a nuovo

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di rimozione e ripristino dell’intonaco e della tinteggiatura delle facciate del cavedio dell’atrio centrale del Policlinico di Modena. I lavori hanno comportato la stuccatura e poi la tinteggiatura e hanno riportato a nuovo le facciate di tutti i piani, dal primo all’ottavo.

Si tratta della stessa facciata in cui nell’aprile del 2022 erano stati rimossi alcuni alveari che si erano infiltrati proprio nelle fessure esterne della facciata. L’intervento, quindi, oltre che ridare decoro al cavedio, su cui si affacciano i corridoi centrali di tutto il monoblocco, impedirà che si possa ripresentare il problema delle api.

I lavori hanno visto un investimento complessivo di 250mila euro per un cantiere portato avanti in una zona a difficile accesso. Per evitare di inibire il passaggio nell’atrio per un periodo troppo lungo, infatti, è stato necessario rivolgersi a una ditta specializzata in edilizia acrobatica – Gruppo Edilizia Alternativa – il cui personale si è calato dall’alto con un intervento che è stato possibile effettuare solo quando le condizioni metereologiche lo hanno consentito. I lavori, quindi sono iniziati il 25 ottobre 2022 e sono terminati il 24 febbraio 2023.

Questo intervento è stato il primo realizzato sulle facciate del Policlinico. L’Azienda ospedaliero universitaria fa sapere di essere impegnata, con tempistiche che saranno legate alle risorse disponibili, a ripristinare anche tutte le altre facciate del monoblocco.