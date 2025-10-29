Cavezzo, auto in piazza a forte velocità si schianta contro un palazzo: morto 43enne

Modena, 29 ottobre 2025 – Un uomo di 43 anni ha perso la vita questo pomeriggio, tra le 14 e le 15, in un incidente stradale avvenuto in piazza Giuseppe Zucchi a Cavezzo. La sua auto è entrata a velocità sostenuta in piazza, finendo la corsa contro un palazzo. L’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. L’accaduto potrebbe essere stato causato da un malore del 43enne, ma data particolarità dell’incidente sono necessariamente al vaglio anche altre dinamiche.