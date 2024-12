Cavezzo: il sindaco Venturini promette interventi sul monumento ai Tre Martiri

Il sindaco di Cavezzo Stefano Venturini smorza la polemica sulla manutenzione del monumento ai Tre Martiri nel centro del paese, che ha creato discussioni nei giorni scorsi. E promette – come richiesto dal capogruppo di minoranza di centrosinistra Antonio Turco – che verrà sistemato. Non precisato il tempo dell’intervento che era stato auspicato avvenisse entro il prossimo 25 Aprile, in coincidenza con l’anniversario della Liberazione. "Il ceppo monumentale – afferma Venturini - è un simbolo importante per la comunità, ma per decenni è stato ignorato. Ora, con un organico operativo completo, possiamo intervenire utilizzando risorse interne, senza ricorrere ad appalti esterni. Ringraziamo anche il consigliere di opposizione Turco per aver richiamato l’attenzione su questo tema, sebbene ci siano voluti anni per accorgersene".

Smentendo il fatto che il recupero del cippo, che ricorda il sacrificio nel 1944 di tre giovani partigiani, non fosse una "priorità" per l’amministrazione – come riferito da Turco – ora si potrà intervenire per il suo riallestimento grazie alle ultime recenti assunzioni che hanno preso servizio lunedì. Si tratta di tre nuovi cantonieri, che consentono – riferiscono dal Comune - di colmare i vuoti creati dal recente pensionamento e dalla cessazione di un altro rapporto di lavoro, garantendo comunque un aumento delle risorse rispetto alla situazione precedente. "Con questi ingressi, - afferma il sindaco - il nostro personale tecnico torna a pieno regime, con tre cantonieri complessivi a disposizione per affrontare le esigenze del territorio. In più una delle tre figure può anche fare da autista di scuolabus, permettendo una copertura interna stabile e un risparmio economico per il Comune, eliminando la necessità di ricorrere a cooperative esterne. È un esempio concreto di gestione più oculata delle risorse comunali".

Un altro tassello importante per migliorare la gestione del territorio è stata la recente nomina di una nuova figura responsabile per i Lavori Pubblici, operativa da dicembre, che pone fine a un periodo di transizione iniziato a luglio e che ha comportato notevoli difficoltà legate all’assenza di una guida tecnica stabile, impedendo un coordinamento più efficace ed una programmazione puntuale degli interventi. "Con una guida tecnica stabile per i Lavori Pubblici e un organico di tre cantonieri, il Comune – conclude Venturini - può finalmente affrontare le sfide future con maggiore efficienza e recuperare anni di trascuratezza ereditata"

Alberto Greco