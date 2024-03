Cavezzo, ospiti della Cra accolti in municipio

Sono il simbolo della storia e della vita di Cavezzo e giovedì, varcando le porte del Municipio, si sono emozionati. L’Amministrazione di Cavezzo ha accolto i residenti della Cra Villa Rosati insieme alla presidentessa e ai volontari Avo, l’Associazione Volontari Ospedalieri di Mirandola. Gli ospiti hanno donato all’Amministrazione alcuni oggetti realizzati nella struttura, come porta penne o quadretti, attività che consentono loro di mantenere le autonomie. "L’Amministrazione è sempre molto attenta alle fasce deboli – sottolinea il sindaco Lisa Luppi –. Abbiamo ricevuto la visita dei nostri anziani durante la quale ci siamo presi il tempo per conoscerci meglio. C’erano anche operatori dell’Elleuno e volontari Avo, che ringrazio per la collaborazione molto proficua di questi anni, a beneficio degli anziani ospiti". Entusiasta Francesca Stermieri, coordinatrice Cra e Centro Diurno anziani Villa Rosati: "La visita in Municipio rappresenta anche la volontà di ascoltare i desideri degli utenti della struttura. I volontari si sono emozionati nell’accompagnarli".