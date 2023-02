"Cavezzo, senza ragioniere bilanci all’aria"

Presto Cavezzo avrà il suo ragioniere. Ma non è passata inosservata la posizione "aventiniana" dei rappresentanti del gruppo di maggioranza del comune in seno al Consiglio dell’Unione Area Nord. Da oltre due mesi disertano i lavori assembleari e - in ambienti vicini alla maggioranza del comune – si sussurra all’origine del gesto ci sia l’insoddisfazione per la mancanza di un titolare al Servizio Ragioneria. Cavezzo è, infatti uno dei soli 4 comuni che hanno conferito la Ragioneria alla Unione e tocca a loro garantire la copertura del posto. Gli altri sono Camposanto, Medolla e San Prospero, tutti quanti coperti da un "Ragioniere" in organico. La situazione di "vacatio" del posto, dopo che dall’estate scorsa per motivi di salute la titolare non è più in servizio, ha visto via via aumentare il malcontento con l’approssimarsi delle scadenze che tra fine e inizio anno incombono sui comuni. In primis l’approvazione del bilancio consuntivo e del previsionale che vanno fatti entro il 30 aprile. La data sembra ancora lontana, ma per consentire ai revisori dei conti di esaminare i documenti, dare la loro approvazione, e poiché per legge va lasciato in pubblicazione 20 giorni, occorre che la giunta possa approvarlo, già ai primi di aprile. I tempi stringono e qualcuno paventa "non si riescano ad osservare le scadenze. In quel caso le conseguenze potrebbero portare anche al commissariamento dell’amministrazione". La dottoressa Barbara Bellentani, dirigente di Ucman. "Sulla situazione di Cavezzo – fa sapere – hanno inciso un insieme di circostanze anche sfortunate. Si sono attivate numerose procedure di mobilità che non sono andate a buon fine e, pertanto, si è dovuto ricorrere a tamponamenti per garantire gli adempimenti di legge". Ora, forse la vicenda sembra volgere ad una soluzione. "Abbiamo una persona neoassunta che prende servizio il 10 marzo e si è già svolta una riunione".

Alberto Greco