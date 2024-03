Cavezzo, si dimette Rambaldi. Fonda: "Andremo in tribunale"

In Promozione arriva un altro scossone nella difficile stagione del Cavezzo, arrivato alla sesta sconfitta di fila. Già prima della gara persa 2-1 a San Felice col Castelnuovo si era dimesso mister Sergio Rambaldi, arrivato in biancazzurro a metà ottobre dopo le dimissioni di Marc Bonissone in seguito al 2-2 casalingo col Fiorano (6 punti in 8 gare). Rambaldi in 18 gare ha ottenuto 11 punti con 3 successi, ma dopo una svolta iniziale ora il Cavezzo è scivolato al penultimo posto, anche se la Quarantolese a +3 e il tandem Fiorano-Nextgen a +2. Per ora la società ha virato su una scelta interna, quella di Nicola D’Angelo responsabile del settore giovanile, anche perché domani sera gioca a San Michele il turno infrasettimanale, opzione che potrebbe essere portata avanti fino a fine stagione con la supervisione del ds Sorrentino e del presidente Vellani. "Purtroppo sta girando tutto male – spiega il presidente Vellani – l’infortunio di 4 titolari come il portiere Schena, Gasperini, Savino e Kolaveri ci hanno ridotto la rosa all’osso. Ma abbiamo l’obbligo di provarci".

Con un lungo comunicato la società pavullese Fonda ha annunciato che adirà anche alla giustizia ordinaria dopo la sentenza sportiva che ha inflitto 4 anni di squalifica al portiere Tonarini. "Porteremo la questione in tribunale sicuri che sui tavoli della giustizia ordinaria verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per fare emergere la giustizia, quella vera" si legge.

Stasera si gioca la prima delle due semifinali della Coppa di Terza: Levizzano-Baracca Beach alle 20,30 a Castelvetro, domani Monari-San Francesco. In Eccellenza Terre di Castelli-Zola di domani (il Terre gioca alle 15 in Coppa) è stata spostata al 20/3 alle 20,30, ma se avanzerà in Coppa dovrà slittare ancora. In Promozione United Carpi-Bibbiano saltata domenica si recupera il 13/3 alle 20,30, mentre Castelnuovo-Vianese di domani sera slitta a giovedì alle 21 a San Michele.

d. s.