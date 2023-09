Cavezzo: Villa Rebecchi torna a splendere, diventa Casa della Musica

"Villa Rebecchi" diventerà Casa della Musica. Questo sarà uno dei lasciti che l’attuale amministrazione passerà a chi si insedierà alla guida del comune nel 2024. Per questa storica villa, risalente agli anni 1903-1905, quando il fabbricato era adibito a caserma dei carabinieri e tale è rimasta fino agli inizi degli anni ’60, allorché fu convertito ad abitazione civile, a seguito della realizzazione della nuova sede per la caserma, si è trovata finalmente una destinazione. Ormai da anni in disuso, tornerà dunque a rivivere. "La proprietaria – fa sapere la sindaca Lisa Luppi - non ha dato disposizioni riguardo all’uso dell’immobile, ma gli altri eredi, in particolare il nipote, ci hanno fatto presente che avrebbero avuto piacere che la villa fosse usata per finalità di carattere sociale e l’idea di adibirla a della Casa della musica è un’idea che la famiglia ha molto apprezzato". Il progetto esecutivo di rigenerazione di questo fabbricato, che si trova in posizione centrale al paese, è già stato redatto dall’architetto Laura Mattioli. "Al momento – precisa la sindaca - noi non abbiamo individuato le somme per coprire l’intervento in quanto è un intervento che sarà sottoposto alla Soprintendenza, essendo un fabbricato che ha dei vincoli. Per questo abbiamo avviato un percorso di progettazione che prevede un confronto anche gli enti preposti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. Le fonti di finanziamento, però, potrebbero essere trovate o nell’avanzo di bilancio del comune, che risulterà probabilmente l’anno prossimo con la presentazione del consuntivo e che potrebbe generare, vista la nostra solidità finanziaria, una buona disponibilità. Questo, comunque, lo deciderà la futura amministrazione. Oppure si potranno cercare fonti diverse anche a livello regionale o tramite Pnrr. Le opportunità per realizzare l’opera ci sono tutte". Il fabbricato oggetto di intervento è composto da un’unica unità immobiliare sviluppata su 4 piani fuori terra ciascuno di 110 mq, di cui l’ultimo adibito a soffitta. "Presumiamo di utilizzare piano terra e primo piano" precisa la sindaca. Per questo il progetto prevede di ricavare 5 aule per la didattica. I servizi igienici saranno eliminati per lasciare posto al nuovo disimpegno e sarà realizzato un blocco servizi comprendente l’ascensore. Il piano secondo non sarà utilizzato per la didattica musicale, ma sarà adibito a magazzino a servizio dell’attività.

Alberto Greco