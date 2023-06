"Cda Aimag, con l’ingresso di Hera i Comuni perdono potere decisionale"

Per Aimag si avvicina il giorno della svolta: il suo futuro tiene con il fiato sospeso i cittadini di Carpi, Terre d’Argine e dei comuni dell’Area Nord che dipendono dalla multiutility per servizi energetici e ambientali. Il 29 giugno è stata convocata l’assemblea dei soci, che dovrà approvare il bilancio ed eleggere il nuovo consiglio di amministrazione; in mancanza di una riproposizione del Patto di Sindacato – quello scaduto il 30 aprile tra 21 comuni aderenti non è stato rinnovato per profonde fratture tra comuni Area Nord e mantovani, da una parte, e Carpi con comuni di Terre d’Argine, Bomporto e Bastiglia, dall’altra – si arriva a quella data "senza un copione scritto". A oggi il Cda è composto da 5 amministratori, tutti di parte pubblica, 2 espressione di Carpi e Terre d’Argine col presidente, 2 di Area Nord col vicepresidente e 1 mantovano. Ma, senza rinnovo del Patto di Sindacato e col sindaco di Concordia Luca Prandini sempre più intenzionato a sposare le ragioni di Carpi e Terre d’Argine che spingono per un accordo industriale con la multiutility bolognese Hera, aprendo ad essa e alla Fondazioni bancarie (Carpi e Mirandola) le porte nel Cda, all’assemblea ognuno arriva facendo valere le quote azionarie possedute. Questo significa che il Cda verrà presumibilmente modificato con la nomina di 3 rappresentanti pubblici (2 Carpi e Terre d’Argine e alleati, 1 Area Nord e comuni mantovani), 1 delle Fondazioni e 1 indicato da Hera, esattamente così come chiesto dalla società bolognese con una lettera inviata il 14 aprile al presidente Aimag e al presidente del Patto di Sindacato, che espressamente rivendicava l’indicazione anche del direttore generale. Simile eventualità sposterebbe decisamente gli equilibri societari e rappresenterebbe per gli oppositori della opzione un "regalo" a Hera. Ora, confortati dal parere di un noto studio legale Allen & Overy, cui si era rivolto il Cda per una valutazione sulla proposta di Hera, 6 sindaci di Area Nord – Alberto Calciolari di Medolla (nella foto), Lisa Luppi (Cavezzo), Monja Zaniboni (Camposanto), Carlo Casari (San Possidonio), Sauro Borghi (San Prospero) e Michele Goldoni (San Felice) – chiedono "un confronto immediato, che coinvolga i soci pubblici di Aimag così che possano esserne condivisi i contenuti e valutate nuove prospettive".

A preoccupare sono i "profili di rischio concreti ed eventuali responsabilità erariali in capo agli amministratori. In particolare – scrivono i sindaci – il progetto di Hera comporterebbe una variazione di quota di capitale del socio privato, tale da portare alla diluizione del capitale sociale in mano ai comuni, che potrebbero perdere parte del potere decisionale e del peso in assemblea, con una conseguente potenziale limitazione sull’assunzione di scelte strategiche in linea con le finalità istituzionali. Inoltre – aggiungono–, esiste una consolidata giurisprudenza secondo la quale le operazioni di integrazione di questo tipo devono essere precedute da procedure trasparenti di pubblica evidenza (vale a dire una gara ndr)".

Alberto Greco