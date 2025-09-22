Cdr implacabile in casa. La Bobbiese si inchina

CDR MUTINA 3 BOBBIESE 1

CDR MUTINA: Auregli, Vacondio, Boilini, Caselli A., Serra, Ricaldone (75’ Gargano), Cuoghi, Caselli M., Teggi (88’ Bellucci), Hoxha (10’ Ognibene, 63’ Gollini), Panzanato. A disp. Schena, Bonacini, Lazzaretti, Mazzoni, Canosa. All. Paganelli

BOBBIESE: Ansaldi, Cloralio (55’ Velardi), Balbo, Gambazza (51’ Biolchi), Guglielmetti A., Campaore, Curti, Blanco Vargas, Scabini, Bongiorni, Guglielmetti E. (46’ Colly). A disp. Di Maio, Metti, Tessera, Guglielmetti G., Koci, Spotti. All. Buongiorni.

Arbitro: Monaco di Bologna

Reti: 11’ Cuoghi, 25’ Scabini, 42’ Teggi, 94’ Panzanato

Note: ammoniti Ricaldone, Panzanato

La Cdr Mutina cancella il ko con la Vianese e si conferma implacabile a Campogalliano, dove fa 2 su 2 di successi battendo anche la Bobbiese, successo che mantiene gli orange a galleggiamento della zona playoff. Paganelli sceglie Teggi con Hoxha e Panzanato davanti e proprio Hoxha al 5’ è il primo a portare un pericolo con un tiro di poco fuori, ma poco dopo deve uscire per un problema fisico (dentro Ognibene). Passa 1’ e la Cdr va in vantaggio con il siluro da fuori area di Cuoghi che si infila sotto la traversa. La Bobbiese sembra alle corde, Panzanato (tiro out), Ricaldone di testa (para Ansaldi) e Cuoghi servito da Panzanato (ancora parata del portiere) potrebbero raddoppiare nel giro di pochi minuti. Dopo un’altra conclusione di Andrea Caselli fuori misura, all’improvviso però arriva il pari ospite: Auregli respinge il pallone in avanti ma viene intercettato da Scabini che mette la palla in rete. Il gol accende i piacentini, Erick Guglielmetti al 26’ manda alto, poi al 32’ Auregli è attento sulla punizione di Balbo. Prima del riposo ci provano Teggi e Blanco senza fortuna, ma al 42’ Boilini serve Vacondio che mette in mezzo per Teggi, bravo a deviare in area piccola il 2-1. Nella ripresa Buon giorni si gioca prima Colly, poi Biolchi e Velardi a caccia del 2-2, che sfiora a al 55’ lo stesso Biolchi, ma Auregli para in tuffo. Al 61’ il portiere orange è strepitoso su Velardi e così si arriva nel finale con la Cdr che ha spazi in contropiede. All’85’ Teggi di testa sfiora il tris, al 91’ Panzanato da fuori area chiama Ansaldi in tuffo alla parata, al 93’ Andrea Caselli trova ancora il portiere a dirgli di no. Poi al 92’ Matteo Caselli serve Panzanato che non perdona chiudendo la gara.