Cdr, la striscia vincente si ferma contro il Baiso. Avanti 2 - 0, raggiunta al 90’

BAISO

2

CDR MUTINA

2

BAISO: Caccialupi C., Bonini, Silvestri (86’ Zanetti), Gazzotti, Valmori, Bedroni (64’ Banzi), Benassi (64’ Briselli), Cristiani (70’ Ovi), Viviroli, Caputo, Barozzi (76’ Bonicelli). A disp. Codeluppi N., Galli, Abati, Casini. All. Santi.

ATL. CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ligabue (50’ Lazzaretti), Gollini, Vignocchi, Ricaldone, Turci, Caselli, Corbelli (75’ Gozzi), Hoxha (15’ Gualdi), Panzanato. A disp. Tagliavini N., Sejdiraj, Andreoli, Guerrero, Tagliavini A., Veneri. All. Paganelli.

Arbitro: Romini di Ravenna

Reti: 3’ Hoxha, 29’ Gualdi, 34’ (rig.) Cristiani, 90’ Briselli

Note: espulso al 10’ Panzanato, ammoniti Ligabue, Pedroni e Cristiani

Si ferma a Baiso la striscia di 10 vittorie di fila della Cdr Mutina, raggiunta sul 2-2 dagli appenninici di mister Santi al 90’. Una gara che la capolista guidava 2-0 dopo 29’, nonostante il rosso a Panzanato dopo 10’, ma che i reggiani hanno saputo riprendere. Pronti via e al 3’ Hoxha segna in area piccola dopo una bella azione con Gollini e Corbelli. Poi al 10’ Panzanato si vede mostrare il rosso per un fallo a metà campo che non sembrava così grave. Ma anche in dieci al 29’ arriva il 2-0 con Gualdi che si coordina e segna da fuori area. Passano 5’ e per un fallo di Chiossi su Barozzi in area arriva il rigore che Cristiani trasforma per il Baiso. Prima del riposo Barozzi sfiora il 2-2 di testa, poi Caccialupi dice di no a Gollini. Nella ripresa la Cdr sfiora il tris con Corbelli due volte e Vacondio, poi il Baiso sale di tono e Chiossi per due volte si esalta su Briselli. Ma al 90’, dopo una chance di Turci, arriva il beffardo 2-2 di Briselli.