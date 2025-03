Cdr Mutina straripante. A soli due punti dal sogno

SAN FELICE 0 CDR MUTINA 4

SAN FELICE: Malagoli, Gentile (46’ Borghi A.) Malavasi, Giovannini, Bagni, Martino, Bernabiti, Pagano, Cheli, Stabellini (57’ Ndrejaj), Marconi. A disp. Cavallini, Reggiani, Incerti, Casari, Lugli, Borghi T., De Boni. All. Verdi

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (81’ Vignocchi), Ligabue, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Goldoni, Caselli, Teggi (85’ Corbelli), Hoxha (60’ Veneri), Panzanato (48’ Cavani). A disp. Tagliavini, Ognibene, Seudirj, Turci, Tagliavini. All. Paganelli

Arbitro: Sirotti di Cesena

Reti: 9’ Teggi, 34’ Panzanato, 43’ Hoxha, 90’ Cavani.

Note: ammoniti Panzanato, Cheli, Ligabue, Murartori, Marconi.

L’Eccellenza è ormai dietro l’angolo per la capolista Atletic Cdr Mutina, che ne fa 4 anche sul campo del fanalino San Felice e ora è a 2 punti dalla matematica promozione nel massimo torneo regionale a 4 giornate dalla fine di un campionato dominato dalla prima giornata. La festa sarebbe potuta arrivare anche ieri, visto il ko del Campagnola (ora a -13), ma il successo della Sanmichelese a Castelnuovo che fa salire i sassolesi al secondo posto a -11 ha rinviato di una settimana la chance di chiudere i conti, quando domenica a Campogalliano arriverà lo United Carpi. Per il San Felice invece la sconfitta numero 19 in 30 gare fa allontanare a 5 punti la zona playout, con la salvezza sempre più difficile. All’8’ punizione laterale da sinistra di Stabellini che mette in area, colpo testa di Cheli a lato di poco. Al 9’ un clamoroso svarione di un difensore giallorosso nella propria area di rigore spalanca la strada a Teggi che deve solo appoggiare in rete l’1-0. Al 10’ Panzanato di testa impegna Malagoli. Al 34’ tiro al volo di Gualdi, respinge Malagoli, Panzanato ribadisce in gol il raddoppio. Al 43’ gran giocata di Hoxha che scende sulla sinistra e in diagonale indovina la traiettoria e segna il terzo gol. Nella ripresa è pura accademia e al 51’ il San Felice reclama un rigore, sulla ripartenza Cavani calcia fuori da buona posizione. Al 79’ Ndrejaj lascia partire un insidioso rasoterra che si spegne fuori di poco. Al 90’ un veloce contropiede ospite sul filo del fuorigioco, smarca Cavani che in velocità salta Malagoli e appoggia per lo 0-4.