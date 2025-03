C’è anche Carpi tra i Comuni premiati

C’è anche Carpi tra i Comuni italiani premiati per la buona governance nell’edizione 2025 di Eloge (European label of governance excellence) Italia. Il riconoscimento è attribuito ai Comuni che si distinguono in particolare per trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione della cosa pubblica e il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia che si è svolta venerdì 7 marzo a Gorizia, alla quale, in rappresentanza del Comune di Carpi, ha partecipato l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani. Il programma Eloge è promosso dall’Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e dal Consiglio d’Europa.