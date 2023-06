"C’è bisogno di costruire case sostenibili"

"Questo è un progetto di rigenerazione urbana che si inserisce all’interno del grande piano che coinvolge varie aree in tutta la città, al fine di dare due risposte – sottolinea il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – la prima di carattere ambientale, perché abbiamo bisogno di costruire case energetiche e non più energivore; la seconda, per consegnare un’abitazione a chi non ce l’ha, assegnando alloggi all’Ers e all’Erp".

"Vogliamo garantire – prosegue il sindaco – che questo spazio ritorni a essere il fulcro di una comunità, con connessioni verso la città: quello che era un luogo del degrado, diventerà pieno di vita e aggregazione sociale. Attualmente abbiamo un elenco di richieste di alloggio molto importante: si parla di oltre 1300 nuclei, che vanno dai singoli individui alle famiglie, ma stiamo mettendo in atto un piano che prevede un’integrazione dell’intero sistema".

"Finalmente – conclude il sindaco – diversi cantieri sono partiti, compresi quelli dell’ex-Fonderia Corni perché abbiamo bisogno di dare risposte serie sul tema dell’inclusione. La casa è il pezzo fondamentale della vita di una comunità e abbiamo intrapreso un percorso concreto per realizzare la Modena del futuro".

I lavori sono ripresi anche grazie al Pinqua, finanziato con risorse del Pnrr nell’ambito del programma Next Generation Modena e in questi giorni è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva dell’intervento. In luglio, in quest’area della città partirà anche il cantiere per la predisposizione di un nuovo percorso ciclabile di oltre un chilometro su via Nonantolana, anche in questo caso cofinanziato nell’ambito del Pinqua, che andrà a riconnettere tratti della rete esistente.