"C’è brutto tempo, rientro". Poi scompare Mobilitazione per trovare l’aereo disperso

Sparito nel nulla, tra la foschia e il candore della neve. Sono in corso sull’Appennino modenese le ricerche di un aereo da turismo partito dal campovolo di Reggio Emilia ieri mattina: avrebbe dato l’ultimo segnale radio alle 11.39 proprio sui cieli tra Pievepelago e Riolunato. A bordo c’era il pilota esperto Ivano Montanari, 61enne reggiano socio della Top Gun Fly School di Reggio. "C’è brutto tempo, rientro", ha comunicato via radio alla torre di controllo del vecchio campovolo, l’aeroporto Bonazzi di Reggio. Poi, più nulla. Fino a ieri sera l’ultraleggero di colore bianco è stato cercato tra i boschi innevati delle province di Modena, Reggio e pure sul confine toscano. Ma anche a causa delle condizioni meteo, fino a tarda ora non era stato individuato forse sommerso o mimetizzato dalla neve. Le ricerche, coordinate dal Rescue Coordination Centre (Rcc) dell’Aeronautica Militare, da ieri sera si sono avvalse anche delle strumentazioni per il volo notturno, ovvero speciali visori che permettono di vedere dettagli anche col buio.

Erano le 11,22 quanto Montanari si è alzato in volo ai comandi di un ultraleggero Evektor Eurostar di proprietà della Top Gun Fly School. Non appena Montanari ha interrotto il contatto radio, sono scattate le ricerche. Alla base di Pievepelago, presso il centro di Protezione civile e vigili del fuoco, sono arrivate squadre di soccorritori da tutta la Regione ed anche da Milano, allertate per la ricerca del velivolo presumibilmente precipitato. Presenti mezzi e uomini del Soccorso alpino, vigili del fuoco (anche gruppo speleologico), guardia di finanza, carabinieri e la locale Misericordia che col Comune di Pieve fa da supporto logistico agli altri soccorritori. Dall’alto elicotteri militari dell’Aeronautica da Ravenna e dei vigili del fuoco da Bologna. Nelle ricerche di ieri sono state impegnate squadre dei vigili del fuoco con motoslitta, esperti in soccorso su neve e ghiaccio, droni e mezzi fuoristrada coordinati da un posto comando insediato presso il distaccamento dei volontari di Pievepelago. "Le ricerche sono rese difficoltose dal maltempo e dal rischio valanghe", fanno sapere i pompieri.

Pare di rivivere le angosciose organizzazioni del giugno scorso, quando si cercava l’elicottero partito dalla Toscana con ultima cella telefonica a Pievepelago e poi ritrovato dopo tre giorni sul Monte Cusna coi 7 occupanti tutti morti nello schianto. Questa volta nelle ricerche c’è l’aggravante del freddo: a Pievepelago già alle 16 il termometro era sceso sottozero con strade che hanno ampi tratti ghiacciati. Per i soccorritori, previsioni ancor più gelide oggi con allerta gialla per gelo a meno 6 gradi, che in alcune zone potrebbe ulteriormente calare. Altra aggravante, la durata del giorno: tra le 16.30 e le 17 in Appennino cala la sera, e al mattino l’alba nelle vallate è dopo le ore 8. Infatti verso le 18 di ieri sono state sospese gran parte delle ricerche a terra e fatti rientrare per la notte vari uomini e mezzi. Le ricerche sono proseguite solo con volo notturno dell’elicottero dell’Aeronautica militare, con a bordo uomini del Soccorso Alpino, partito dall’aeroporto di Pavullo coinvolto nelle operazioni di ricerca.

Giuliano Pasquesi

Andrea Fiori