C’è il Carnevale, cambia la viabilità

Domani è in programma il ’Carnevale della Madonnina’ e, in occasione della sfilata dei carri allegorici e del corteo carnevalesco, dalle 13 alle 18.30 saranno operate modifiche alla viabilità.

In particolare, verranno adottate deviazioni e sospensioni della circolazione stradale lungo il percorso del corteo: via D’Avia Nord, via Emilia ovest, via Del Giglio, via Barchetta, via Leopardi, via De André, via Nazionale per Carpi sud, via Polo, via Alvarado, via Amundsen fino all’area antistante la polisportiva.