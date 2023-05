C’è il gestore, la nuova seggiovia apre in estate

E’ stata aggiudicata in questi giorni, dopo gli adempimenti di legge, la gestione della nuova seggiovia Poggio Scorzatello di S.Annapelago, con limitrofo tapis roulant e l’omonimo rifugiopunto di ristoro all’arrivo. La ditta aggiudicataria è la ‘Snow service – servizi neve’ di Piero Faranna con sede a Fiumalbo. "Sono pronto ed entusiasta per questa gestione – spiega il titolare – e sto facendo il possibile per poter aprire già nei prossimi mesi estivi per gli escursionisti e gli appassionati di bike. Spero nella collaborazione di tutti gli interessati (enti, operatori commerciali, paesani) per un rilancio della stazione di S.Annapelago che ha grandi potenzialità turistiche e sportive". Soddisfatto anche il sindaco Corrado Ferroni, che ricorda i vari passaggi del riposizionamento del nuovo impianto dopo la fine vita tecnica del precedente: "Si conclude così un percorso complicato che ha coinvolto diversi enti e che ha comportato un impegno straordinario della struttura per onorare tutti gli adempienti necessari per il rispetto delle varie norme. Vi è stato un ritardo sulle previsioni di apertura ma assicuro che l’amministrazione ha dato il massimo impegno per giungere a buon fine. L’incarico progettuale risale al 2018, il contributo regionale (1.886mila euro) fu concesso nel 2019, il progetto definitivo ebbe ritardi nell’approvazione dell’Ustif causa pandemia poi, dopo un primo appalto deserto, i lavori furono aggiudicati a settembre 2019. Terminati i lavori, il nulla osta definitivo all’apertura è del 24 novembre 2022. Prima dell’appalto gestionale abbiamo però dovuto risolvere varie problematiche del rifugioristoro all’arrivo seggiovia, parte essenziale della stazione. Lo scorso autunno uscì la manifestazione d’interesse per l’appalto, con la partecipazione di due ditte, ma la successiva procedura negoziata andò dapprima deserta; poi ora l’appalto si è concluso favorevolmente con l’aggiudicazione alla ditta Snow Service".

"Adesso – riprende il sindaco – inizia una nuova stagione turistica per S.Annapelago, con una struttura che ci permetterà di puntare non solo sul turismo invernale ma anche a quello nelle altre stagioni, sia come seggiovia per escursioni e risalita mountain-bike che col rifugioPoggio Scorzatello in una zona di grande interesse naturalistico. I lavori nella stazione dal 2009 ad oggi hanno comportato interventi per quasi 4 milioni di euro, che oltre alla seggiovia hanno interessato un nuovo tapis roulant, la cabina elettrica, interramento linee, lavori rifugio ecc. Ora guardiamo al futuro – conclude Ferroni – auspicando nella massima collaborazione della comunità e degli esercizi locali". Sul futuro dell’altra seggiovia ‘I Ghiacci’ chiusa (a monte della Scorzatello), il vice sindaco Micheli auspica che la prossima amministrazione comunale (dal 2024) posso attuarne il rifacimento.

g.p.