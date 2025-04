"C’è molta varietà tra i prodotti"

Loretta Zoboli, appassionata modenese di Handmade, dice: "Anche per me è la prima volta a Modena e non a Bologna e, nonostante l’esposizione sia leggermente più contenuta, è sicuramente più comoda, più ordinata da visitare. Vengo qui per curiosità e ho trovato molta scelta e varietà tra tutti i prodotti esposti, soprattutto per quanto riguarda la parte dedicata agli oggetti fatti a mano, che mi piacciono molto, sono una delle mie passioni e li prendo in considerazione anche per fare dei regali ad amici e parenti. Credo anche che la Fiera di Modena sia ben organizzata e sia molto semplice orientarsi in questi padiglioni, sto trascorrendo un bella giornata".

(Pagina a cura di Virginia Zanetti)