C’è Stellone, sfida infinita col Carpi

Quella fra il Carpi e Roberto Stellone, tecnico della Vis Pesaro attesa venerdì sera al "Cabassi", è una storia di confronti che ha radici profonde cominciate 10 anni fa. Il Carpi è infatti la seconda squadra che Stellone ha affrontato più volte da quando l’ex attaccante nel 2011 ha intrapreso la strada da allenatore con ben 8 confronti. Un bilancio che fin qui ha sorriso al tecnico romano che ha conquistato 5 vittorie, pareggiato 2 volte e perso in una sola circostanza. L’unico ko è arrivato in Serie A al "Braglia" nella stagione 2015-16 (2-1) quando fu De Guzman a decidere su rigore al 90’ la sfida salvezza dopo che al gol biancorossi di Bianco aveva risposto Dionisi. Nelle uniche due sfide giocate al "Cabassi" Stellone ha portato a casa 4 punti, senza subire reti: nel novembre del 2014 in B Carpi-Frosinone finì 0-0, quando ancora nessuno davvero pensava che biancorossi e laziali sarebbe poi saliti a braccetto in massima serie, sempre in B ma nel 2018-19, invece, Stellone sbancò 3-0 il "Cabassi" nell’anno che poi portò alla retrocessione biancorossa, una gara griffata dalle reti di Falletti, Jajalo e Nestorovski dopo che il rosso a Pezzi a fine primo tempo aveva lasciato in dieci la squadra di Castori. Oltre allo 0-0 di B, l’unico altro pari è arrivato nel torneo di C 2020-21, quando Stellone era alla guida dell’Arezzo: finì 3-3 in una sfida epica giocata in Toscana che segnò il ritorno di Pochesci dopo il breve interregno di Foschi, in cui il Carpi fu avanti 1-0 (autorete di Pinna) e poi anche 3-1 (Varoli e Giovannini), subendo la rimonta dei granata difesa poi nel finale da De Cenco portiere improvvisato dopo il ko a Rossini a cambi terminati. Nelle altre sfide ha sempre sorriso Stellone: l’1-0 col Frosinone del girone di ritorno in B nel 2014-15 (rete di Blanchard) quando il Carpi sprecò il primo match point promozione, il 2-1 in A sul Carpi guidato da Sannino (Marrone aveva risposto a Ciofani, poi la decise Sammarco), il 4-1 sempre in B col Palermo al "Barbera" nel 2018-19 (doppio Nestorovski, Falletti e Puscas, rete carpigiana di Mustacchio) e il 4-0 dello scorso ottobre a Pesaro, nella serata più difficile di tutta la stagione biancorossa.

Dal campo. Tutti a disposizione per Serpini tranne Forapani, oggi e domani allenamento al "Cabassi".

Arbitro. La gara di venerdì sarà diretta da Simone Gauzolino di Torino, coadiuvato da Spataro di Rossano e Aletta di Avellino, quarto ufficiale Velocci di Frosinone: col Carpi è la prima volta in assoluto.

Davide Setti