C’è tanta Inter in Abiuso : "Dzeko e Lautaro, che forza"

I due anni alla Primavera dell’Inter, sotto la guida di Cristian Chivu con tanto di titolo di campione nel 2022, lo hanno fatto diventare attaccante vero. Perché, se nei campi che stanno qualche metro vicino al tuo, si allenano gente come Lautaro o Dzeko, beh, non puoi far altro che imparare.

E così è stato per Fabio Abiuso, la cui fame è esattamente ciò di cui il Modena aveva bisogno per affrontare a muso duro il momento post crisi invernale: "Sicuramente è il momento più importante della mia breve carriera, spero duri il più possibile – ha raccontato a ’Gialli di sera’ – da modenese è una emozione grandissima. L’avventura all’Inter è stata fondamentale nel mio percorso, a Milano sono cresciuto sia come ragazzo che come giocatore. Ho visto Dzeko e Lautaro Martinez, mi hanno impressionato. Il primo per la tranquillità e la qualità con la quale gioca in campo, il secondo per la forza incredibile e la ’garra’ che mette. Qualcosa ho cercato di rubare, è sempre bello provare ad imparare dai migliori al mondo".

La tranquillità, effettivamente, un pizzico l’ha rubata ad un attaccante straordinario come Dzeko. Certo, lungi da noi fara paragoni azzardatissimi, ma Abiuso pare a volte un veterano in campo per il modo che ha di interpretare i momenti.

A proposito di momenti, questo è il suo. Quattro maglie da titolare consecutive, il gol al Parma, la fiducia di Bianco: "Adesso viene il difficile, ovvero difendere la maglia – ha continuato – quel che sarà lo si vedrà col tempo, ora posso dire che sono soddisfatto e che sono a disposizione del mister e della squadra per qualsiasi cosa. A Venezia partita difficilissima, loro hanno giocatori di categoria superiore ma abbiamo fatto una prestazione da grande squadra. Con lo Spezia sarà altrettanto complicato, la vivremo e la giocheremo al massimo come abbiamo fatto fin qui. Una fotografia gratificante? Il gol sotto la Montagnani, l’immagine più bella che mi porto dentro. Capita che per strada mi fermino, è bellissimo quando accade".

Nel frattempo, il Modena è tornato al lavoro per preparare proprio l’impegno di domenica al Braglia. Abiuso è ancora una volta favorito su Di Stefano e Manconi, ma quest’ultimo, tornato completamente a disposizione, sarà in ballottaggio fino all’ultimo per comporre la coppia con Gliozzi. Dall’altra ritorna a Modena il grande ex Diego Falcinelli, i liguri dopo il mercato di gennaio hanno messo la quinta con 8 punti nelle ultime 4 partite.

Alessandro Troncone