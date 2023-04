C’è tempo fino al 20 aprile per iscriversi a ’4 Giorni Corti’

C’è tempo fino al 20 aprile per presentare le iscrizioni alla gara ‘4 Giorni Corti’, vero cuore pulsante del Nonantola Film Festival (17esima edizione, dal 27 aprile al 6 maggio), che quest’anno, dopo i grandi numeri riscontrati negli ultimi due anni a causa della pandemia quando i giorni per le riprese erano stati portati a sei, torna alla formula classica di quattro giorni. Il 21 aprile, alle 21, sulla pagina dedicata del sito saranno svelati gli elementi tecnici ed artistici, una frase e due oggetti, che le troupe dovranno obbligatoriamente utilizzare all’interno del cortometraggio. Il corto non dovrà superare i 4 minuti di durata. Il genere cinematografico sarà scelto dai partecipanti dall’elenco presente sul sito e, al momento della consegna del file video, si dovrà indicare quello scelto. Da qualche anno è stato tolto l’obbligo di girare una scena a Nonantola o di menzionarla, soprattutto per le troupe che non sono del territorio. La consegna dei cortometraggi dovrà avvenire entro le 23.59 del 25 aprile. Il 6 maggio nel corso del Galà di chiusura alla sala Cinema Teatro Troisi a Nonantola, la giuria di qualità composta da esperti del settore proclamerà i vincitori. Dall’apertura del sei aprile undici le troupe iscritte, da Padova, Imola, Roma e Napoli.