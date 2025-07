"C’è una responsabilità politica ed è del Pd"

"Se è vero che la magistratura ha il compito di accertare cosa sia accaduto sul piano giudiziario è altrettanto vero che la responsabilità politica ha un nome e un cognome: quello del Partito Democratico". Sul caso Amo Luca Negrini, Elisa Rossini e Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia non fanno sconti. "Tutta la filiera del controllo non ha funzionato, a partire dall’amministratore unico Stefano Reggianini, oggi segretario provinciale del PD, fino all’ex direttore Di Loreto, oggi assessore a Carpi – attacca Negrini – Proprio per questo non condividiamo la scelta di Bosi: nulla di personale, e siamo i primi a riconoscere che non ha alcuna implicazione diretta nella vicenda, ma riteniamo che esista un evidente problema di opportunità politica. L’unico vero ‘restart’ possibile è fare tabula rasa di tutti coloro che facevano parte della catena di controllo. A partire dal revisore unico di Amo, tuttora in carica che, a nostro avviso, dovrebbe essere immediatamente sollevato dall’incarico".

"I nostri accessi agli atti hanno ricevuto risposte con troppi ‘omissis’ che non ci permettono di svolgere il nostro mandato– sottolinea Rossini – Dobbiamo ricordare che nello svolgimento del nostro ruolo siamo pubblici ufficiali, con i diritti e i doveri connessi, e siamo tenuti al segreto, quindi gli ‘omissis’ fanno pensare alla volontà di non consentire alle minoranze di svolgere il ruolo di controllo, proprio dei consiglieri comunali. Se questo non ci viene consentito, e apprendiamo più notizie dalla stampa che dagli accessi agli atti, allora significa che la partecipazione e la trasparenza qui non esistono, e che chi di tali concetti continua a riempirsi la bocca lo fa senza poi darvi seguito".

"Non sono soddisfatto dalla risposta del sindaco Mezzetti – chiarisce Pulitanò – anzi, sono deluso. Il pilastro della motivazione sottesa era chiedere di fare luce su un ammanco di 500 mila euro, che sono soldi dei cittadini. Non è una strumentalizzazione, ma è quello che deve fare l’opposizione: fare luce. Non stiamo dicendo che la dipendente sia colpevole o innocente, ma è stata licenziata da Amo: e questo dobbiamo considerarlo. La responsabilità è politica e amministrativa. La sottrazione è stata perpetrata per diversi anni senza essere rilevata dal collegio sindacale e dai revisori dei conti. Manca il modello organizzativo 231/2001, che serve per controllare. Chi doveva controllare? Un direttore generale che adesso è assessore del PD a Carpi. Il revisore è lo stesso revisore del PD. Il Comune deve prendere una posizione nei confronti dell’ex amministratore unico, segretario del PD, e del revisore, che è il revisore del PD. Ci sono responsabilità pesanti della politica, che ha deciso di mettere persone nei posti di comando che non hanno svolto un ruolo di controllo. Il sindaco è in evidente imbarazzo".