Ceas, oltre tremila studenti coinvolti nel 2023. Ecco i nuovi percorsi proposti a Villa Gandini

Un Centro dove svolgere laboratori e iniziative di educazione ambientale e sostenibilità. Il CEAS, nelle pertinenze di Villa Gandini, propone percorsi per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed eventi per bambini e adulti. Nel 2023 ha coinvolto oltre 500 persone, ospitando 30 iniziative inserite nella rassegna ambientale "Oh my green", di cui 9 rivolte alle famiglie e alla cittadinanza, 16 rivolte ai ragazzi, 3 uscite di plogging con il gruppo degli Ecovolontari, un laboratorio con i bambini provenienti dalla Bielorussia e un’attività di orienteering per il centro estivo di Magreta. A queste si aggiungono progetti di qualificazione scolastica in campo ambientale, che nel 2023 si sono tradotte in 28 percorsi rivolti alle scuole (6 alle scuole dell’infanzia, 12 alle primarie e 10 alle secondarie di primo grado), che hanno coinvolto 3mila studenti. Detto che gli spazi del CEAS sono concessi anche all’Associazione TSM - Tutto Si Muove per progetti rivolti a persone con disabilità, resta da aggiungere che a gennaio sono già in programma altri eventi: martedì 16 (alle 16.30) il laboratorio per bambini 3-5 anni "Inverno in barattolo" e, il martedi successivo, alla stessa ora, "La vita segreta del riccio" per bambini da 5 a 8 anni.