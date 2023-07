Cede il tetto delle case Acer: evacuate venti persone

E’ crollato, ieri in serata, il tetto delle case Acer (una palazzina divisa in due unità) di viale Amendola, a Castelfranco. Le travi, impregnate d’acqua a causa del maltempo di lunedì, hanno ceduto creando una voragine. Subito sul posto vigili del fuoco, polizia locale e tecnici comunali con il sindaco Giovanni Gargano a dirigere le operazioni di evacuazione: in tutto 20 persone (7 nuclei famigliari) sono state ricollocate in albergo. Un danno che si aggiunge alla lunga lista dei giorni scorsi, con Gargano in prima linea per ottenere risarcimenti.

"Sono il primo ambasciatore della mia città, di tutti i nostri cittadini e delle aziende di Castelfranco Emilia. Farò quindi tutto ciò che è in mio potere per poter rappresentare gli interessi della mia città", assicura Gargano. "Ci siamo attivati fin da subito per fare la ricognizione dei danni – spiega il primo cittadino – e ci saranno ancora una quindicina di giorni, da parte dei privati, per denunciare al Comune i danni subiti. Invito i miei concittadini a farlo e in effetti i riscontri avuti sono già oltre 200. Si può scrivere a [email protected] oppure, per chi avesse difficoltà con la mail, si può anche contattare l’Ufficio Relazioni col Pubblico del municipio". Gargano entra poi nei dettagli e spiega: "Non credo che ci potranno essere risarcimenti pubblici da parte di chi ha subito danni alle automobili. Faccio fatica a pensare a una cosa in tal senso perché non è mai accaduta. Invece, invito a denunciare tutti coloro che hanno avuto danni a casa, arredi, alberature, aziende. Ciò che mi preoccupa molto, in questo momento, è la situazione in cui versano i nostri agricoltori: molti hanno perso tutto, con danni del 100%. E mi riferisco sia a chi fa frutticoltura, sia a chi fa viticoltura o ha seminativi. Anche l’erba medica nei campi è tutta stesa". Infine, Gargano si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa e dice: "A livello locale, sentiamo il sostegno delle istituzioni. Mi riferisco alla Regione, in primis con l’assessore Priolo e il presidente Bonaccini, nonché alla Provincia, col presidente Braglia. Non posso dire la stessa cosa del Governo: al momento non ho ricevuto nessuna chiamata (ieri, tramite il Carlino, Gargano aveva ’invitato’ a Castelfranco il commissario straordinario per l’alluvione in Romagna, gen. Figliuolo, ndr). Forse saranno in contatto con la Regione. Ma nessuno allo stato attuale mi ha cercato e, in situazioni come queste, la solitudine è la peggiore compagna di viaggio. Visto che il ministro Piantedosi credo sarà a Modena a fine luglio, se volesse fare un giro a Castelfranco è il benvenuto. Non lascerò nulla di intentato per vedere riconosciuti i danni subito dal nostro territorio".

Marco Pederzoli