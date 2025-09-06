Cede la ringhiera . Pensionato cade e muore

Stava probabilmente rientrando a casa. Per raggiungere la porta d’ingresso è entrato, pare, da un ingresso secondario attraverso un ballatoio raggiungibile da una scala di sasso. Forse è scivolato o forse ha perso l’equilibrio: fatto sta che la ringhiera a cui ha provato ad aggrapparsi ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto e precipitare per circa tre metri.

Non ce l’ha fatta l’imprenditore edile da tempo in pensione, Fabrizio Predieri. Il tragico infortunio domestico si è verificato giovedì sera a Lama Mocogno, nell’abitazione dell’uomo, situata in via Giardini a Lama Mocogno.

Al momento dell’incidente Predieri, 71 anni celibe e in pensione da qualche anno, era solo in casa.

La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti subito sul posto.

Pare però che il 71enne sia entrato appunto da un ingresso laterale dell’abitazione: una scala in sasso con accanto una vecchia ringhiera. Forse temendo di scivolare l’uomo avrebbe tentato di reggersi alla stessa, che però avrebbe ceduto sotto il suo peso. Predieri è quindi precipitato al suolo, facendo un volo di circa tre metri. Non è chiaro chi abbia dato l’allarme ma il corpo privo di vita del pensionato è stato trovato intorno alle 21.30 di giovedì sera, ma l’infortunio si sarebbe verificato qualche tempo prima.

Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma per l’uomo non c’era più nulla da fare: il 71enne sarebbe deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto al suolo. Sono ora in corso accertamenti, da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, per ricostruire la dinamica della tragedia che ha colpito il paese di Lama Mocogno, dove Predieri era conosciuto.

Valentina Reggiani