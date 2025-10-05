Celebrazioni coi lettori domani al teatro della Fondazione S.Carlo

Domani appuntamento al teatro della Fondazione San Carlo, in via San Carlo 5, nel centro storico di Modena per celebrare insieme ai lettori l’anniversario del Resto del Carlino: 140 anni di storia.

L’evento inizia alle ore 18 e, dopo i saluti del vicedirettore Valerio Baroncini, vedrà alternarsi sul palco vari ospiti, a partire dal sindaco Massimo Mezzetti e da Vittorio Lugli, presidente della Fondazione Collegio San Carlo, che ospita la tappa modenese del tour per il compleanno del nostro giornale. Poi l’eccellenza in cucina con lo chef stellato Massimo Bottura e la cultura rappresentata da Donatella Pieri, presidente della Fondazione Ago e Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi. Ospite anche l’imprenditore Antonio Panini. E ancora si parlerà di talento e nuove generazioni con la presenza del cantautore sassolese Alberto Bertoli e l’artista carpigiano Daniel Bund.

Si proseguirà con l’economia insieme a Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group, e Claudia Cremonini, responsabile comunicazione e relazioni esterne del Gruppo Cremonini. Ampio spazio anche allo sport con tre personaggi simbolo: Carlo Rivetti, presidente del Modena calcio, ai vertici delle serie B; Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo calcio, tornato quest’anno in serie A; e Giulia Gabana, presidente di Modena Volley, club di Superlega che vanta nel palmarès ben 12 scudetti, altrettante Coppe Italia e vari titoli europei.

Infine, per tutti rinfresco con Cirfood e il Tortellante.