Celebrazioni per i Caduti prima dell’arrivo dei mezzi militari

Prima di giungere a Mirandola la "Colonna della Libertà", ripercorrendo coi suoi veicoli le stesse strade che li videro protagonisti durante la Campagna d’Italia, di prima mattina è attesa a San Felice. Qui, accolta dalla popolazione, sosterà dalle 10.00 alle 10.45.

Per l’arrivo del convoglio, piuttosto numeroso e composto da circa 130 mezzi e 450 figuranti, l’amministrazione ha disposto che in alcune vie e piazze del paese vengano allestite postazioni di campo degli eserciti americano, inglese e tedesco, dove figuranti, abbigliati con le divise del tempo, metteranno in scena una vera propria rievocazione storica. Sarà allestito anche un campo con una formazione partigiana. In concomitanza con il passaggio della Colonna, poi, si svolgerà a San Felice il primo concorso fotografico "Colonna della Libertà (Festa della Liberazione)", organizzato da Pro Loco di San Felice in collaborazione con l’associazione "La Colonna della Libertà", l’amministrazione comunale e Photoclub Eyes. Il concorso è aperto a tutti. Prima, però dell’arrivo della colonna sono previste alcune celebrazioni istituzionali per la Festa della Liberazione, organizzate da comune e Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni, che inizieranno alle 9.15 presso il cimitero di San Biagio e proseguiranno al Cippo di Rivara, al Monumento ai Caduti in piazza Castello e la deposizione di una corona d’alloro a casa dell’ammiraglio Carlo Bergamini.

a. g.