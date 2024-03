Celebrazioni per San Giuseppe

Lapam Confartigianato, come tradizione, festeggia S. Giuseppe Artigiano. Martedì 19 marzo, a partire dalle 18.30 all’Abbazia di Nonantola, si terrà la messa. L’evento si propone come punto d’incontro per imprenditori e artigiani. A seguire, momento di riflessione dal titolo ’Lavoro artigiano: collaboratore dell’opera creatrice di Dio’ con la partecipazione del Segretario Lapam Alberto Rossi, del presidente Gilberto Luppi e di don Alberto Zironi. Presente anche mons. Giuliano Gazzetti, Vicario Generale.