’Celesti voci’ a Palazzo Ducale

L’incantevole Salone delle Guardie del Palazzo Ducale di Sassuolo torna ad aprirsi alle ’Grandezze & Meraviglie’ della musica antica. Stasera alle 20.30 il Festival musicale Estense presenterà il concerto ’Celesti voci’ che accosterà due giganti, Claudio Monteverdi con l’antifona ’Audi Coelum’ dal ’Vespro della Beata Vergine’ e Domenico Scarlatti con il suo ’Stabat Mater’ per dieci voci. L’esecuzione è affidata all’ensemble vocale e strumentale Dulcedo, diretto da Anna Panozzo, con la preparazione vocale di Lia Serafini. Monteverdi, all’alba del Seicento, con il Vespro attinse alla classicità liturgica per creare una scrittura solenne e meditativa. Circa un secolo dopo, Scarlatti presentò la Madonna in un momento di intenso dolore: nel suo Stabat Mater, il pathos è trasmesso da un ampio ensemble di dieci voci. L’ensemble Dulcedo è un’emanazione del Dipartimento di musica antica del Conservatorio di Vicenza: i cantanti, fra cui il solista Marcello Mazzetti, e gli strumentisti, con l’organista Marija Jovanovic e il violista da gamba Hiroyuki Tabuchi, uniscono rigore ed espressività. Per accedere al concerto, è sufficiente acquistare il biglietto per il Palazzo Ducale (8 euro con varie riduzioni).

