"Celiachia, fondi per l’informazione"

Durante l’ultimo consiglio comunale a Vignola, è stato approvato all’unanimità un emendamento al bilancio proposto da Barbara Badiali, consigliera della Lega, che impegna formalmente l’amministrazione a fare iniziative di sensibilizzazione sulla celiachia e le intolleranze alimentari in genere. Nell’emendamento approvato si parla tra l’altro di "avviare, in collaborazione eventuale con Ausl, adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sulle allergie e intolleranze, con particolare riguardo alla celiachia, adottando ogni iniziativa al fine di consentire una maggiore sensibilizzazione in materia di educazione alimentare".