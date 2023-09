Cellulare alla guida a Terre dell'Argine: otto sanzioni della Polizia Locale

Gli uomini alla guida, sono più ’disinvolti’ nell’uso dei cellulari. E’ quanto emerge dalla campagna per la sicurezza stradale appena conclusa e promossa dalla Polizia Locale dell’Unione. Con l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo dei telefonini alla guida, gli Agenti dell’Unione delle Terre d’Argine hanno effettuato una serie di controlli dedicati su 145 mezzi, nel periodo che va dall’11 al 16 settembre. Come noto, infatti, l’uso dei cellulari durante la guida distoglie l’attenzione degli automobilisti dalla strada e ne compromette la capacità di reazione. Distrazione e disattenzione del conducente, così come i tempi di reazione dilazionati, sono all’origine di circa un quinto di tutti gli incidenti stradali. Le sanzioni comminate, 30, si allargano però a diverse violazioni: otto per l’utilizzo di smartphone alla guida (5 uomini e 3 donne); quattordici per mancato utilizzo delle cinture, cinque per mancata revisione, due per mancanza di documenti al seguito, uno per l’alta velocità. Questa nuova campagna, che segue quella dedicata all’uso corretto delle cinture di sicurezza, fa parte di una serie di iniziative volute dall’Unione delle Terre d’Argine per favorire la cultura della sicurezza.