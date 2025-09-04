Cellulari, il nuovo divieto: "Silenziosi e nello zaino o ci saranno sanzioni"

Le novità del prossimo anno scolastico, per gli studenti del Barozzi e del Corni, non riguarderanno solo le strutture – interessate da interventi di riqualificazione e miglioramento sismico – ma anche il regolamento interno. Gli studenti dovranno fare i conti con le nuove direttive del ministero dell’Istruzione.

Il ministro Giuseppe Valditara, infatti, ha vietato l’utilizzo dei cellulari durante l’orario scolastico anche negli istituti superiori. Lorella Marchesini, dirigente dell’istituto Jacopo Barozzi, spiega che "il divieto era già inserito nel nostro regolamento, come in quello di tante altre scuole. Per adeguarci alle nuove disposizioni abbiamo rafforzato questo divieto estendendolo a tutto l’orario scolastico.

In più, abbiamo introdotto l’obbligo di spegnere il telefono e riporlo all’interno dello zaino, anche durante l’intervallo".

Secondo la preside, sarà fondamentale il supporto delle famiglie: "Intendiamo coinvolgere maggiormente le famiglie, che sono il principale agente educativo dei ragazzi. Devono spiegare cosa si fa a scuola e perché il cellulare non serve per seguire le lezioni e apprendere".

Marchesini aggiunge poi che bisogna intervenire "sulla parte educativa, facendo capire ai ragazzi che il divieto ha lo scopo di favorire la loro concentrazione e di evitare di compromettere le loro capacità cognitive, come si sta cominciando a osservare anche a livello scientifico".

La preside del Barozzi afferma però che "i telefoni non verranno ritirati: si tratta di una misura abbastanza delicata, perché lo smartphone non è più solo un oggetto ma una parte della vita delle persone".

Chi non rispetterà il divieto "incorrerà in sanzioni disciplinari e vedrà venire chiamati i genitori: se un ragazzo è recidivo, c’è un problema di rispetto delle regole o di dipendenza dal cellulare".

All’IIs Corni, la soluzione immaginata dal dirigente scolastico Federico Giroldi è molto simile: "L’idea è quella di dire agli studenti di spegnere i telefoni o metterli in modalità aereo e di lasciarli nello zaino".

Anche secondo Giroldi il ritiro dei cellulari sarebbe complicato: "La gestione da parte del docente dei telefoni ritirati può essere un problema. Alcuni anni fa avevamo acquistato degli armadi, ma la loro gestione non è stata semplicissima".

Come spiega il preside, però, la scuola non rinuncerà alla tecnologia per rendere più moderno e coinvolgente l’insegnamento: "La prima cosa che ho fatto è stata acquistare per la sede del biennio tecnico 60 computer con tre carrelli portatili, in modo da poter comunque offrire una didattica che sfrutta la tecnologia nel rispetto delle normative ministeriali".

p.m.