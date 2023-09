Cena aziendale multietnica: "Favoriamo l’inclusione"

Sarà una cena di fine estate molto speciale quella che l’azienda Cms di Marano (produce componenti meccaniche per vari settori) ha organizzato per questa sera presso la propria foresteria. Parteciperanno infatti quasi tutti i dipendenti, più alcuni ex ora in pensione, e soprattutto saranno omaggiate 8 diverse nazionalità che qui lavorano ogni giorno. Gli stessi dipendenti infatti, o loro familiari, cucineranno piatti tipici dei loro Paesi di provenienza, per una vera e propria festa che punta a fare gruppo e comunità. "In realtà – spiega Elena Salda (nella foto), amministratore delegato di Cms spa – sono tutti dipendenti che già da anni lavorano assieme a noi, ma è la prima volta che organizziamo una iniziativa di questo tipo. Ci sono del resto solo due modi – scherza Salda – per creare aggregazione: una cena o il calcio. Le partite a calcetto le organizziamo già, quindi facciamo una cena. E’ importante per conoscere altre tradizioni e poi questa iniziativa va nella direzione del percorso che abbiamo intrapreso per ottenere la certificazione sulla parità di genere. Proprio per questa certificazione avremo l’audit il prossimo 6 novembre e, a tutti i nostri collaboratori, abbiamo già fatto formazione sui temi della diversità, dell’inclusione, della parità di genere". Salda poi scende nei dettagli e spiega: "Saremo complessivamente in 150 questa sera e le nazionalità rappresentate saranno Marocco, Nigeria, Albania, Ghana, Argentina, Bangladesh, Filippine e naturalmente l’Italia. Per quanto mi riguarda – continua – abbiamo preso un food truck che servirà hamburger e patatine fritte. Tutti gli altri Paesi, grazie ai collaboratori dell’azienda o ai loro familiari, proporranno piatti tipici delle loro nazioni".

Non è la prima volta che la Cms organizza iniziative per i dipendenti. Già da anni, ad esempio, funziona l’asilo aziendale, che riceve ogni giorno 42 bambini tra i 12 e i 36 mesi. E in ottica welfare, attività di prevenzione per la salute e volontariato d’impresa.

Marco Pederzoli