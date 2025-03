Cena per acquistare un robot chrirurgico

Domenica 16 marzo il Palaround alle 12.30 ospita un appuntamento all’insegna della solidarietà: "A pranzo con robot". L’iniziativa, organizzata da Pro Loco di San Felice in collaborazione con Amo nove Comuni Modenesi e patrocinata dal Comune, serve per raccogliere fondi destinati all’acquisto in leasing per due anni di un innovativo e avanzato robot chirurgico in favore della divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola del costo di 144mila euro. Per prenotazioni telefonare al 339/6547757.

Al. Gr.