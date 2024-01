Cenerentola in bianco e nero tra pupazzi e figure animate

Al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola proseguono gli appuntamenti de ‘La domenica a teatro’, la rassegna di ERT / Teatro Nazionale pensata per le famiglie, con ‘Cenerentola in bianco e nero’ di Proscenio Teatro, in scena domani alle 16. Scritto e diretto da Marco Renzi, ‘Cenerentola in bianco e nero’ è uno spettacolo d’attori, pupazzi e figure animate, in cui i giovanissimi spettatori saranno invitati a partecipare e interagire. Il lavoro che la compagnia Proscenio Teatro ha condotto è stato di intrecciare le diverse versioni della nota fiaba di Cenerentola: da quella di Giambattista Basile ne ‘Lo Cunto de li Cunti’ (1635), passando per quelle di Charles Perrault (1697) e dei Fratelli Grimm (1822), fino alla più recente di Walt Disney (1950). Si tratta di scritture moto simili fra loro, ma con importanti differenze nel finale ed è proprio da qui che la compagnia trae ispirazione: lo spettacolo racconta fedelmente la vicenda, attraversando i momenti più cari e noti al pubblico di ogni età – tra pupazzi, episodi divertenti e musica – ma gli spettatori si troveranno poi a dover scegliere, con una regolare votazione, tra due diverse conclusioni della storia: una bianca e una nera. Uno spettacolo che invita così a una presa di posizione da parte dei più piccoli, una vera e propria occasione per riflettere sui temi di giusto e sbagliato, prepotenza e riscatto, perdono e punizione. Grazie alla collaborazione con Conad, al termine dello spettacolo sarà offerta la merenda a tutto il pubblico.

Chiara Mastria