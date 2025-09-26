Censimento della popolazione carpigiana

Lunedì 6 ottobre prenderà il via anche a Carpi, come in tutta Italia, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che quest’anno coinvolgerà complessivamente circa un milione e mezzo di famiglie e individui residenti in 2.533 Comuni (poco meno di un terzo del totale). A Carpi, il censimento riguarderà 1.048 famiglie (sulle oltre 33.600 complessive) e 262 individui e sarà articolato in tre diverse indagini: una che raccoglie le informazioni demografiche e socio-economiche, una per indagare le modalità di utilizzo degli alloggi associati agli individui campionati sulla base dei segnali di vita amministrativi (in sostanza si campionano le persone che risultano su più alloggi), una che riguarda le caratteristiche delle abitazioni. In quest’ultimo caso, il campione non viene costruito su una lista di famiglie e di individui ma su un campione di aree comunali e si stima che saranno compilati altri 210 questionari (il numero può variare in base a quante persone i rilevatori troveranno sul territorio). La partecipazione al censimento è obbligatoria per tutte le famiglie e gli individui selezionati. L’indagine sulle caratteristiche delle abitazioni (Indagine areale componente A), si svolgerà fino al 18 novembre. Le famiglie interessate saranno avvisate del passaggio del rilevatore con una lettera non nominativa e una locandina affissa negli androni o nei cortili degli edifici in cui abitano.