Centauro ferito: zona impervia, soccorsi difficili

Brutta avventura per un motociclista, caduto in una zona impervia nella zona di Fogliano, sui primi crinali collinari che circondano Maranello. E’ stato infatti necessario l’intervento del soccorso 118 per via di una caduta. Allertate, ieri attorno a mezzogiorno, tanto la sala operativa del 115 che quella del 118.

Si è trattato, nel dettaglio, della necessità di recuperare un centauro caduto in una zona non priva di criticità ma soprattutto difficilmente raggiungibile. Il personale del Comando di Modena infatti, con mezzo Saf e fuoristrada, si è immediatamente recato sul luogo dell’intervento per il soccorso e il recupero del ferito, che è però apparso tutt’altro che semplice. Il problema, nel recupero, è stato proprio l’impossibilità di raggiungere il centauro in maniera agevole, visto che non si poteva arrivare nel preciso punto dove si trava il ferito utilizzando auto o mezzi specifici.

La zona non accessibile ai normali mezzi di soccorso, infatti, ha indotto tanto il personale 115 quanto quello del 118 a raggiungere il ferito a piedi per prestargli le prime cure. Con l’ausilio dell’elicottero Elipavullo, il motociclista è stato poi recuperato e trasportato in codice di media gravità all’ospedale di Baggiovara. Le squadra sono rientrate alle rispettive sedi un paio d’ore dopo l’intervento.