Cento anni dalla laurea di Pertini La cerimonia dell’Università: "Un esempio per tutti i giovani"

di Giorgia De Cupertinis

Con la pipa stretta in un sorriso. È ritratto così Sandro Pertini, nella foto proiettata durante la cerimonia – tenutasi ieri in Rettorato – in occasione del centenario della laurea in giurisprudenza che l’ex Presidente della Repubblica conseguì nel 1923. Fu proprio in quell’anno, infatti, che Pertini – dopo aver sostenuto i primi dodici esami all’Università di Genova – scelse di concludere gli studi a Modena, dove il 12 luglio dello stesso anno si laureò, con punteggio di 105110 e una tesi su "L’industria siderurgica in Italia".

A un secolo di distanza però, a essere celebrata non è soltanto la memoria di "un grande Presidente, ma anche l’eredità viva di un uomo che ha tracciato un solco profondo nel tessuto sociale e istituzionale del nostro Paese – sottolinea il Rettore di Unimore, Carlo Adolfo Porro –. Pertini è ancora oggi un faro, un esempio di coraggio morale e di saggezza che continua a risplendere. I giovani di oggi non hanno bisogno di prediche, bensì di esempi, onestà e coerenza. E anche per questo ricordare Sandro Pertini non significa solamente guardare al passato, ma volgere allo stesso tempo lo sguardo verso il futuro e verso l’eredità che ci ha lasciato nel presente".

A essere sottolineato, inoltre, è stato anche "l’importante ruolo delle Università nel plasmare le figure del nostro Paese - prosegue il rettore -. Così celebriamo la virtù, la passione, il legame di Pertini con la nostra università, confidando che i suoi valori continuino a ispirare anche le prossime generazioni".

Valori ricordati e incisi anche nella targa posizionata ieri nel giardino del Rettorato: "Eroe della Resistenza, Padre costituente, Parlamentare e Presidente della Repubblica amato dal popolo italiano. Anche attraverso la formazione qui ricevuta – si legge nell’insegna – ha saputo interpretare e difendere con saggezza e coraggio i valori fondamentali della Repubblica democratica, a cominciare da quelli di giustizia e libertà. La sua eredità, carica di intelligenza e passione civile, continua a ispirare le future generazioni".

Per l’occasione, è stato poi il professor Elio Tavilla, ordinario di Storia del Diritto, a riavvolgere il nastro e ripercorrere gli studi e la vita di Pertini, con una dettagliata relazione sulla sua tesi di laurea.

"Come materia scelse l’economia politica e come tema l’industria siderurgica italiana, che in effetti rappresentava il centro nevralgico delle lotte operaie e dell’offensiva padronale nel cosiddetto ’biennio rosso’. Il relatore fu il professor Eugenio Masè Dari, formatosi a Torino tra economisti del calibro di Luigi Einaudi" ha precisato Tavilla.

Una cerimonia che ha unito così passato, presente e futuro – e a cui ha partecipato, tra gli altri, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – per ricordare valori ed episodi di quel giovane, poi futuro presidente della Repubblica, che un secolo fa si laureò a Modena.