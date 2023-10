Cento candeline per nonna Vittoria. Festa coi famigliari

Giornata speciale quella di venerdì scorso per la prignanese Vittoria Spezzani e per tutti i suoi familiari. Vittoria, infatti, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Nata a Prignano il 27 ottobre 1923, ha abitato per diversi anni a Monchio di Palagano. Quando si sposò con Giuseppe Fontanesi nel 1947 (poi venuto a mancare nel 1968), è tornata a vivere nella frazione di Castelvecchio, lavorando sia come casalinga sia in campagna. Domenica scorsa, giorno della festa in grande stile, Vittoria ha celebrato il secolo di vita assieme alla sorella Iside, ai figli Alberto, Giancarlo e Lorenza, ai nipoti Francesca, Alessandra, Roberta e Fabio. "Mangio un po’ di tutto, mi piacciono molto i dolci e bevo un bicchiere di vino rosso sia a pranzo sia a cena", racconta Vittoria.