Cento chili di gioielli in auto: denunciato

Quando gli hanno chiesto lumi sulla provenienza di quel ‘tesoro’ non ha saputo fornire indicazioni, se non qualche commento vago. In auto, infatti, viaggiava con oltre 104 chili di gioielli (collane, bracciali, catenine), per un valore commerciale di circa 250mila euro. E’ stato denunciato per il reato di ricettazione un nordafricano residente nella nostra Provincia. L’uomo è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Arezzo nel corso di un posto di controllo avvenuto nei giorni scorsi. Le fiamme gialle, all’atto di perquisire la vettura hanno rinvenuto nel bagagliaio del mezzo diverse scatole contenti migliaia di monili in argento. Alla richiesta di documentazione comprovante la proprietà dei valori l’uomo non è stato in grado di esibire nulla di idoneo a giustificare la provenienza della merce e i militari l’hanno dunque sottoposta a sequestro. Dopo di che è scattata la perquisizione domiciliare a casa del ‘ricco automobilista’, situata appunto nella nostra provincia.

All’interno dell’abitazione i militari hanno quindi trovato denaro contante per oltre 142.000 euro.