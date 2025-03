Cento eventi fino a fine anno per rilanciare il territorio

Archiviato il successo delle Giornate Fai di Primavera Concordia rilanci una sua dimensione culturale, sportiva e di intrattenimento, oltre che solidaristica, con un calendario di 100 giornate di eventi.

"Negli ultimi anni Concordia è diventata un centro di eventi culturali e sociali, - afferma l’assessore al volontariato Aldo Stefanini -. La programmazione prevede manifestazioni, concerti e iniziative che si svolgeranno durante tutto l’anno, coinvolgendo un pubblico variegato. Inoltre, molti eventi organizzati dal mondo del volontariato hanno scopi benefici, contribuendo a supportare associazioni che si dedicano a chi è più in difficoltà". L’amministrazione sosterrà questo programma, coprendo le spese relative alla progettazione dei piani di sicurezza con un contributo di 9.000 euro. Tra i grandi eventi confermati per il 2025, figurano le fiere organizzate dall’amministrazione comunale, come Concordia in Fiore, la mostra mercato del florovivaismo in programma il 25 aprile, gli eventi estivi in centro storico e la Fiera d’Ognissanti, che si terrà il 1 e 2 novembre. Non mancheranno neppure eventi di grande richiamo, come Playa d’en Fossa (17 maggio), Pork Factor (13, 14 e 15 giugno), Musicanima (11 e 12 luglio) e lo Young Music Festival & Street Food Fest (20 settembre). Le tradizionali sagre avranno luogo a Fossa (30 agosto, 1-2 settembre), Vallalta (6-9 settembre) e San Giovanni (13-16 settembre). Mentre il Teatro del Popolo, il 20 maggio, ospita uno spettacolo del Festival internazionale delle abilità differenti ed il centro sportivo il Concordia Sport Show (13, 14, 15, 20, 21 giugno), e la Bella Sfilza organizzerà il "Festival dell’inclusione" (25 e 26 luglio).

Alberto Greco