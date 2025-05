Cento eventi per l’estate. Musica e spettacoli sotto le stelle

Hanno preso il via in questi giorni gli oltre cento appuntamenti che animeranno l’estate 2025 di Castelfranco Emilia, nel capoluogo e nelle frazioni.

Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Con oltre cento appuntamenti tra musica, teatro, cinema, incontri culturali e spettacoli per famiglie, l’estate 2025 di Castelfranco Emilia si preannuncia come una delle più ricche e partecipate degli ultimi anni.

Un risultato possibile grazie al percorso di coprogettazione avviato dal Comune, che ha coinvolto diciannove associazioni e nove parrocchie del territorio in un lavoro corale e condiviso, iniziato già agli esordi del 2025".

L’assessora alla Cultura, Silvia Cantoni, ha poi aggiunto: "La coprogettazione non è solo un metodo, è un’idea precisa di comunità e di cultura. Non ci limitiamo a organizzare eventi: costruiamo insieme occasioni di incontro, di espressione, di valorizzazione del territorio e delle persone che lo vivono. Questo processo partecipativo ci permette di ascoltare le esigenze, le energie e le proposte di chi ogni giorno anima il tessuto sociale e culturale della nostra città. Il risultato è un cartellone che non è calato dall’alto, ma nasce dalla collaborazione, dalla condivisione e dal rispetto reciproco. Abbiamo voluto un’estate che parli davvero il linguaggio del territorio. La forza della coprogettazione sta nella capacità di includere e di restituire senso agli spazi urbani e vitalità alle frazioni. È una modalità che valorizza l’associazionismo, stimola la collaborazione tra realtà diverse e porta cultura là dove spesso non arriva". Il programma proseguirà fino al 7 settembre e toccherà sia il capoluogo che le frazioni, coneventi distribuiti tra piazza Garibaldi, il centro storico, il parco Ca’ Ranuzza e numerosi altri spazi pubblici e

privati. Ogni luogo sarà animato da una proposta pensata per intercettare pubblici diversi e stimolare nuove forme di partecipazione. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Castelfranco Emilia.Prossimo appuntamento già stasera, in piazza Garibaldi alle 21, con un’esibizione di ginnastica artistica e acrobatica. Domenica 1° giugno, ancora in piazza Garibaldi, sarà la volta di "Castelmondo".

m.ped.