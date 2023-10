Centrale di Strettara domani l’apertura al pubblico alle 9,30

Un viaggio lungo i binari dell’innovazione e della sostenibilità alla scoperta dell’energia rinnovabile idroelettrica, fonte antica e nobile ma sempre capace proprio come l’acqua di rinnovarsi grazie al dialogo tra la natura e l’ingegno dell’uomo: è questo il senso dell’iniziativa ’Centrali per Te’ di Enel Green Power, che apre i propri impianti al territorio con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio tecnologico e impiantistico da cui ’prende vita’ l’energia elettrica. Dopo la prima tappa nella Centrale di Piano della Rocca in Toscana, prosegue domani il tour in Emilia Romagna con l’apertura al pubblico dell’impianto idroelettrico di Strettara (dalle 9.30), nel comune di Montecreto. Si tratta di una centrale a bacino, alimentata dalle acque del bacino di Riolunato, con alle spalle più di un secolo di vita, perfettamente integrata sul territorio.