Centri antiviolenza, successo al Mammut

E’ stato un successo di partecipazione il torneo benefico di padel organizzato la scorsa domenica dal Mammut di Modena, in favore dei centri antiviolenza, allestito in collaborazione con il Lions Club Bologna San Petronio.

Sono state 22 le coppie miste a darsi battaglia sui campi di via Ghiaroni, con oltre 200 spettatori che si sono alternati per seguire gli incontri durati tutta la giornata.

L’aspetto competitivo dell’evento ha visto la vittoria finale del tandem formato da Francesca Gelatti e Riccardo Mazzuoli che hanno preceduto la coppia composta da Martina Teggi e Stefano Zanardi. Ma la parte più importante è stata la componente sociale della manifestazione.

"Ci piacerebbe riproporre questo evento ogni anno - commenta Claudio Falabella, direttore del Mammut - aumentando il numero delle coppie partecipanti. L’auspicio ovviamente è che si possa smettere di fare questo evento perché significherebbe la fine di questo tipo di problematiche sociali. Ci rendiamo disponibili ad organizzare qui anche l’edizione del prossimo anno di questa manifestazione". Per Mara Fantinati, organizzatrice del torneo, "è stata una giornata molto bella, tantissime persone sono accorse, tra giocatori e spettatori. E’ stato un bel momento di festa condivisa. Uomini e donne insieme che si divertono, questo è il messaggio fondamentale. Maschi e femmine insieme contro la violenza".

Oltre al torneo benefico, il Mammut ha vissuto un fine settimana ricco di gare per i suoi tesserati. Venerdì, sui campi di via Ghiaroni, si è svolto il "Torneo Intermedio Maschile" che nella categoria Silver ha visto prevalare Matteo Florini e Yuri Torlai. Nella categoria Gold, invece, Samuele Emmanuele e Mattia Masciari hanno sbaragliato la concorrenza, ottenendo il primo posto davanti al tandem formato da Umberto Isacchi ed Andreas Contri. La squadra del Mammut, per il circuito Msp, ha vinto per 2-1 in casa contro i reggiani dell’Rgb grazie ai successi della gara maschile (Nicholas e Simone Mercurio) e di quella mista (Arianna Bertoncelli ed Andrea Rossi), mentre sono uscite sconfitte Martina Fontana e Francesca Orienti in quella femminile.