Centri anziani, aiuto dell’Unione sulle rette

L’Unione Terre d’Argine ha stanziato 100mila euro a fronte dell’aumento delle rette (+4,10 euro al giorno) dei centri residenziali per anziani e disabili, sancito dalla Regione. Gli assessori alle Politiche sociali dei quattro comuni dell’Unione hanno incontrato le rappresentanze delle famiglie con persone con disabilità e poi quelle sindacali e confederate (Cgil, Cisl, Uil) degli anziani. "Siamo consapevoli che il sistema dei servizi socio-sanitari è stato messo a durissima prova negli ultimi anni dall’emergenza sanitaria - afferma Tamara Calzolari, assessore del comune di Carpi – ma comprendiamo anche le esigenze degli utenti. L’Unione a fronte a questa emergenza ha proposto alle parti sociali di mettere a disposizione ulteriori risorse, per attutire gli aumenti a carico delle fasce più deboli e per rendere il sistema tariffario più equo e progressivo". "Abbiamo spiegato le ragioni dell’aumento previsto dalla Regione a favore dei gestori dei servizi (le cooperative sociali Domus per il Carpine e il Quadrifoglio, e l’Asp per la Tenente Marchi, per quanto attiene gli anziani. La Gulliver, per l’Abbraccio, e la Nazareno per i centri Sant’Ermanno e Santa Teresa, in merito ai disabili). Le tariffe erano ferme da 15 anni (salvo un piccolo adeguamento nel 2015 di 50 centesimi): l’aumento è necessario per mantenere attivi i centri residenziali. Il nostro obiettivo, come Unione – prosegue la Calzolari - è quello di rendere questo rincaro, stabilito in maniera fissa dalla Regione, il più equo possibile tenendo conto delle difficoltà economiche delle famiglie. Dunque, sarà progressivo in Base all’Isee dell’utente: ad esempio chi si trova nella prima fascia di Isee pagherà solo 1 euro in più rispetto a prima. Questo è possibile grazie allo stanziamento di 100mila euro da parte dell’Ente per andare incontro alle famiglie con maggiori difficolta economiche".

Il nuovo regolamento delle tariffe dovrà essere approvato dalla Giunta dell’Unione e passare poi in consiglio: "Nei prossimi giorni – conclude l’assessore Calzolari – le famiglie interessate saranno avvisate tramite lettera dello svolgimento di apposite assemblee, dopo quelle con le parti sociali". Sia le parti sociali che istituzionali presenti, hanno condiviso la preoccupazione di ampliare le risposte del sistema assistenziale e della sua sostenibilità, sia nei confronti degli anziani che dei disabili, per questo hanno convenuto di sollecitare la Regione ad un confronto ulteriore nel percorso di revisione dell’accreditamento di tali servizi che a breve dovrà essere completato.

Maria Silvia Cabri