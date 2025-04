Centri estivi a Maranello. Aperte le iscrizioni online

Aperte, a Maranello, le iscrizioni ai Centri Estivi Comunali per la prossima estate. Rivolte ai bambini che frequentano nidi, spazio bambini, scuole d’infanzia e primarie, sono aperte fino al 6 giugno. "E’ un servizio importante, che - spiega Laura Costi, assessore alle politiche scolastiche ed educative - offre opportunità ricreative e occasioni di aggregazione durante i mesi estivi e va incontro alle famiglie con i genitori impegnati lavorativamente per un sostegno nella conciliazione tra vita e lavoro, in particolare per la fascia della prima infanzia".

Diverse le proposte: si va dal centro estivo 1-3 anni al nido d’infanzia ‘Le Coccinelle’ in programma a luglio a quello, sempre a luglio, da 3 a 6 anni alla scuola d’infanzia ‘Cassiani’, in luglio, fino al centro estivo dai 6 agli 11 anni alle ‘Stradi’, dall’11 giugno a fine luglio.

Al momento dell’iscrizione, possibile unicamente online, saranno raccolte le richieste di agevolazione tariffaria. Per i bambini e ragazzi con disabilità è definita una piattaforma ad hoc ed è’ possibile anche chiedere contributi per la frequenza dei centri estivi privati aderenti al progetto conciliazione vita-lavoro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Maranello.