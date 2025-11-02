L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaCentri estivi, accolte 591 domande
2 nov 2025
MARCO PEDERZOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Centri estivi, accolte 591 domande

Centri estivi, accolte 591 domande

Terre di Sorbara, il bilancio delle famiglie sostenute con i fondi Regionali.

L’assessora Maurizia Rebecchi

L’assessora Maurizia Rebecchi

Per i centri estivi 2025, sono state 591 le famiglie dell’Unione dei Comuni Terre del Sorbara che hanno ottenuto fondi regionali di sostegno a queste iniziative. A confermarlo è la stessa Unione Terre del Sorbara, che spiega: "Tutte le domande idonee pervenute sono state accolte, consentendo a 591 ragazze e ragazzi di beneficiare dei contributi regionali per una somma complessiva di 159mila euro. L’iniziativa ha permesso di sostenere economicamente la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività educative estive, contribuendo al benessere dei minori e alla serenità delle famiglie lavoratrici. Non solo. Il progetto ha inoltre garantito il sostegno alla partecipazione di 88 minori con disabilità - inclusi nelle 591 domande presentate - confermando l’impegno dell’Unione nel promuovere l’inclusione e le pari opportunità di accesso ai servizi educativi.

In particolare, a Bastiglia sono state accolte 24 domande, a Bomporto 84, a Castelfranco Emilia 236, a Nonantola 161, a Ravarino 35 e a San Cesario 51. Il sostegno economico sarà trasferito alle famiglie non appena la Regione Emilia-Romagna avrà sbloccato i fondi. L’assessore all’istruzione dell’Unione, Maurizia Rebecchi, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: nessuna famiglia avente diritto è rimasta esclusa".

m.ped.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata