Centri estivi, accolte 591 domande

Per i centri estivi 2025, sono state 591 le famiglie dell’Unione dei Comuni Terre del Sorbara che hanno ottenuto fondi regionali di sostegno a queste iniziative. A confermarlo è la stessa Unione Terre del Sorbara, che spiega: "Tutte le domande idonee pervenute sono state accolte, consentendo a 591 ragazze e ragazzi di beneficiare dei contributi regionali per una somma complessiva di 159mila euro. L’iniziativa ha permesso di sostenere economicamente la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività educative estive, contribuendo al benessere dei minori e alla serenità delle famiglie lavoratrici. Non solo. Il progetto ha inoltre garantito il sostegno alla partecipazione di 88 minori con disabilità - inclusi nelle 591 domande presentate - confermando l’impegno dell’Unione nel promuovere l’inclusione e le pari opportunità di accesso ai servizi educativi.

In particolare, a Bastiglia sono state accolte 24 domande, a Bomporto 84, a Castelfranco Emilia 236, a Nonantola 161, a Ravarino 35 e a San Cesario 51. Il sostegno economico sarà trasferito alle famiglie non appena la Regione Emilia-Romagna avrà sbloccato i fondi. L’assessore all’istruzione dell’Unione, Maurizia Rebecchi, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: nessuna famiglia avente diritto è rimasta esclusa".

m.ped.