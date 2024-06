Centri estivi, bonus regionale per le famiglie

Anche per l’estate 2024 il Comune ha aderito al Progetto ‘Conciliazione vita-lavoro’ della Regione. Si tratta di un sostegno economico alle famiglie con figli di età compresa tra i 3 anni ei 13 anni (nati dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2021) a copertura della retta di frequenza dei centri estivi aderenti. La fascia di età si estende fino ai 17 anni, quindi ai nati dal primo gennaio 2007, ma solo in caso di disabilità certificata.

Il contributo regionale – che prevede l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo – può essere richiesto da famiglie in possesso dei requisiti previsti dal Bando e con un Isee non superiore ai 24 mila euro. L’importo del contributo corrisponde alla rata di frequenza settimanale di centro estivo, nel limite di 100 euro a settimana per un massimo di 3 settimane o anche più, ma comunque fino al raggiungimento del tetto massimo di 300 euro per figlio. Il periodo per presentare domanda va da domani al prossimo 28 giugno. I genitori interessati potranno farlo online, utilizzando le credenziali Spid attraverso al sito del Comune, alla voce "Centri Estivi per famiglie - Contributi" dove si trovano il bando e tutte le informazioni utili, oppure contattando il Servizio Istruzione telefonicamente, allo 0536.833420, o attraverso la mail scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it.