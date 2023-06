Centri estivi, contributi alle famiglie

Anche quest’anno il Comune di Fiorano aderisce al Progetto Conciliazione vita-lavoro della Regione Emilia Romagna, garantendo sostegno economico alle famiglie con figli di età compresa tra i 3 e i 13 anni (in caso di disabilità l’agevolazione è estesa fino ai 17 anni) a copertura della retta dei centri estivi aderenti all’iniziativa. Il contributo regionale – che reperisce parte della spesa dal Fondo Sociale Europeo – può essere richiesto da famiglie residenti a Fiorano, in possesso dei requisiti previsti dal Bando e titolari di attestazione ISEE non superiore a 24 mila euro. L’importo erogato corrisponde alla retta settimanale del centro estivo, nel limite di 100 euro a settimana. I genitori potranno presentare domanda entro il 7 luglio: info (0536833420).