Centri estivi gratuiti per famiglie in difficoltà

Prosegue l’offerta dei centri estivi gratuiti Zeroseiplus nei comuni dell’Unione Terre di Castelli e a Montese, che si svolgeranno durante il mese di luglio in varie sedi. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con Isee fino a 15mila euro, grazie al sostegno del progetto Zeroseiplus, selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dopo l’apertura del bando per la fascia 4-6 anni, ancora attivo fino a oggi, si sono aperte ufficialmente (e chiuderanno il 3 giugno) le iscrizioni per i Centri estivi dedicati ai bambini da 1 a 3 anni, ampliando così l’offerta estiva per le famiglie del territorio. Le iscrizioni si raccolgono su: www.lalumaca.org/zeroseiplus. Tutte le attività sono organizzate da educatori della coop sociale La Lumaca e dell’Asp Terre di Castelli. "I centri estivi – spiegano gli organizzatori - si svolgeranno in ambienti attrezzati, con ampie aree verdi, dove i bambini potranno vivere esperienze a contatto con la natura, giocare, esplorare, creare e sviluppare abilità cognitive, motorie e relazionali in modo armonico e rispettoso dei loro ritmi di crescita. In caso di richieste superiori alla disponibilità, sarà stilata una graduatoria.