Centri riabilitativi, ok ai nuovi criteri

Sono state approvate dalla Giunta comunale le soglie di valore Isee di riferimento per il calcolo delle agevolazioni economiche per l’accesso ai Centri socioriabilitativi comunali, residenziali e diurni per persone con disabilità. Si completa così il percorso per rinnovare il regolamento e i criteri di contribuzione dei Centri per persone con disabilità iniziato con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del nuovo regolamento nato in sostituzione di quello del 2021 per recepire le innovazioni introdotte dalla riforma nazionale sulla disabilità e per adeguarsi a quanto disposto da una recente sentenza del Tar Emilia-Romagna, che ha annullato i criteri applicativi adottati con deliberazione di Giunta nel 2021.

Il documento dedicato ai criteri di contribuzione, presentato dalla vicesindaca e assessora alla Sanità, salute e servizi, Francesca Maletti, stabilisce che per i Servizi Residenziali e Diurni la "quota di compartecipazione dell’ospite viene definita sulla base della tariffa media calcolata secondo i livelli di gravità, per la parte non imputabile sui fondi sanitari" e che "sul valore della tariffa a carico dell’ospite, è possibile, in presenza di determinate condizioni economiche valutate in base all’indicatore Isee, richiedere un’agevolazione". L’agevolazione, che avrà validità annuale, verrà applicata dal primo ottobre 2025. Sarà garantita la possibilità di scelta da parte dei cittadini con disabilità già inseriti nei centri residenziali e diurni, di richiedere che sia applicata, per i mesi da maggio a settembre compresi, la retta maggiormente favorevole tra il vecchio regolamento e i nuovi criteri applicativi.